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В ворота «Манчестер Сити» встал полевой игрок. Вот, как это получилось

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Кайл Уокер занял место в воротах «Ман Сити» в конце матча с «Аталантой» в Бергамо. Фото AFP
Кайл Уокер занял место в воротах «Ман Сити» в конце матча с «Аталантой» в Бергамо. Фото AFP
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В конце матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Сити» (при счете 1:1) место в воротах гостей пришлось занять защитнику Кайлу Уокеру. Он вышел на замену вместо Рияда Махреза на 86-й минуте.

В перерыве потребовалась замена Эдерсону. Вместо него на поле появился Клаудио Браво. Возможная причина замены — недомогание основного голкипера «Сити». Комментаторы встречи на английском ТВ сообщили, что Эдерсона убрали с поля в виде меры предосторожности.

На 81-й минуте Браво получил красную карточку за фол «последней надежды». В запасе у «Сити» вратарей не было, поэтому тренерский штаб Хосепа Гвардьолы определил нового стража ворот из полевых игроков. Выбор пал на запасного Уокера. Защитник долго готовился к выходу на поле, а Браво не спешил его покидать.

На 88-й минуте Уокер поймал мяч после удара со штрафного. Его нанес Руслан Малиновский, который на 84-й минуте заменил Ремо Фройлера во время подготовки выхода защитника-вратаря.

Аталанта — Манчестер Сити

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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