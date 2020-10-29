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В УЕФА прокомментировали отказ футболистов «Краснодара» встать на колено в матче с «Челси»

15:47
28 октября. «Краснодар» — «Челси». Фото ФК «Челси»
28 октября. «Краснодар» — «Челси». Фото ФК «Челси»
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В УЕФА отреагировали на отказ футболистов «Краснодара» встать на одно колено перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Челси» (0:4) в рамках поддержки движения Black Lives Matter.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — приводит RT ответ пресс-службы УЕФА.

Перед началом встречи, проходившей в среду, ряд футболистов «Краснодара» не стал поддерживать акцию перед матчем, что вызвало негативную реакцию у западных болельщиков.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/797487-uefa-krasnodar-otkaz-koleno

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