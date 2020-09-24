В УЕФА подтвердили, что правило пяти замен останется в силе

В турнирах под эгидой УЕФА команды смогут проводить пять замен за матч, как и в конце прошлого сезона, информирует официальный сайт организации.

Исполнительный комитет УЕФА решил оставить в силе правило пяти замен во всех матчах Лиги наций, квалификации женского Евро, Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и стыковых матчах Европейской квалификации до конца текущего сезона. Это решение принято с целью снизить нагрузку на футболистов в условиях уплотнения календаря сборных в сезоне-2020/21 из-за пандемии COVID-19.

Вследствие этого, разрешенное количество игроков в заявке на матч будет увеличено до 23 (если оно не было таковым изначально).