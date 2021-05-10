В УЕФА не комментируют возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию
14:36
УЕФА не комментирует информацию о переносе финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
Ранее министр транспорта Грант Шэппс заявил, что Футбольная ассоциация Англии обсуждает с УЕФА возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.
«На данном этапе у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по этому поводу будет сделано в должное время», — сообщили в пресс-службе УЕФА.
В финале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча должна состояться 29 мая в Стамбуле.
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