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В УЕФА не комментируют возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию

14:36
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УЕФА не комментирует информацию о переносе финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Ранее министр транспорта Грант Шэппс заявил, что Футбольная ассоциация Англии обсуждает с УЕФА возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

«На данном этапе у нас нет никакой информации по этой теме. Сообщение по этому поводу будет сделано в должное время», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

В финале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча должна состояться 29 мая в Стамбуле.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11334149

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