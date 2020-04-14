В УЕФА допускают, что еврокубки могут завершиться после национальных чемпионатов

Член совета ФИФА и исполкома УЕФА Эвелина Кристиллен сообщила, что Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает вариант с проведением оставшихся матчей еврокубков после завершения национальных чемпионатов. Лига чемпионов и Лига Европы были прерваны из-за пандемии коронавируса.

— Здоровье и безопасность — это основной приоритет, — цитирует Кристиллен Football Italia. — Топ-5 европейских лиг хотят завершить свои чемпионаты, но никто не планирует идти вразрез указанием государственной или местной власти. Все зависит от решений властей в каждой стране. В теории, можно возобновить тренировки, как только закончится срок указом по мерам ограничения, но я не знаю, будет ли возможность сделать это одновременно по всей Европе.

22 апреля состоится видеоконференция, в которой будут участвовать представители 55 национальных ассоциаций, а на следующий день — заседание исполкома УЕФА. Так мы узнаем, что именно мы обсуждали с федерациями. Есть дорожная карта, по которой мы работает. Основной приоритет — это здоровье, затем возобновление сезона, а затем — завершение европейских клубных турниров в августе. Есть серьезные проблемы с организацией, но президент УЕФА Джанни Инфантино подтвердил, что клубам, у которых будут финансовые проблемы в этот период, окажут помощь.

Ранее в УЕФА заявили «СЭ», что решение о возобновлении сезона на данный момент не принято.