В символическую сборную Лиги чемпионов-2022/23 вошли игроки «Манчестер Сити», «Интера» и «Реала»

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов-2022/23, которую выбрали технические наблюдатели. В число 11 лучших вошли игроки трех команд: «Манчестер Сити», «Интера» и «Реала».

Символическая сборная Лиги чемпионов-2022/23 (позиции по сайту УЕФА): вратарь Тибо Куртуа («Реал»); защитники Кайл Уокер, Рубен Диас (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»); полузащитники Джон Стоунз, Кевин де Брейне, Родри; нападающие Бернарду Силва, Эрлинг Холанн (все — «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «Интер» (1:0). «Реал» уступил будущему победителю турнира в полуфинале со счетом 1:5 по сумме двух матчей.

Холанн стал лучшим бомбардиром ЛЧ с 12 голами, Родри был признан игроком сезона.