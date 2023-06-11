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В символическую сборную Лиги чемпионов-2022/23 вошли игроки «Манчестер Сити», «Интера» и «Реала»

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Футболист Эрлин Холанн
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов-2022/23, которую выбрали технические наблюдатели. В число 11 лучших вошли игроки трех команд: «Манчестер Сити», «Интера» и «Реала».

Символическая сборная Лиги чемпионов-2022/23 (позиции по сайту УЕФА): вратарь Тибо Куртуа («Реал»); защитники Кайл Уокер, Рубен Диас (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»); полузащитники Джон Стоунз, Кевин де Брейне, Родри; нападающие Бернарду Силва, Эрлинг Холанн (все — «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «Интер» (1:0). «Реал» уступил будущему победителю турнира в полуфинале со счетом 1:5 по сумме двух матчей.

Холанн стал лучшим бомбардиром ЛЧ с 12 голами, Родри был признан игроком сезона.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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