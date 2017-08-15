15:33 | Футбол — Лига чемпионов

В швейцарских СМИ Головина считают новой звездой российского футбола

Материал издания La Matin об игроках ЦСКА.
Материал издания La Matin об игроках ЦСКА.
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Полузащитник ЦСКА Александр Головин был назван швейцарскими СМИ главной звездой российского футбола. Материал о хавбеке, а также о других игроках армейцев был опубликован в газете La Matin в преддверии 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз".

Статья вышла с заголовком "Александр Головин – новая звезда российского футбола". Отмечается, что россиянин "обладает высокой скоростью и потрясающей техникой. По стилю игры сравним с Андреем Аршавиным. В матче против "Янг Бойз" от 21-летнего футболиста будет исходить главная опасность".

Любопытно, что, описывая игру Головина в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1), швейцарцы ссылаются на "СЭ", отмечая, что по версии нашего издания футболист получил оценку 8,0.

Напомним, что игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (17)
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kaduly

Я думаю они фамилию Головин не разу не слышали,думаю и после матча не запомнят

21:22

Тропическая гемангиома Мовсисяна

головин не аршавин ко ко ко))) игроки разного уровня ко ко ко))) то чувство, когда в комментариях бомжи с хрюшками чуть ли не в десна долбятся)))

19:29

ЗлобныйЖиртрест

А я сравнил Швейцарию со Швецией

19:01

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

что-то часто стали сравнивать всяких непонятных выскочек с Андреем. глупая затея авансировать. пускай достигнет хотя бы десятой части и тогда можно говорить о том, что он чем-то отдаленно напоминает кого-то. но в любом случае Андрей уникум, а остальные просто пытаются быть похожими. и если говорить о Головине, то по игре он ничем не похож на Шаву. от слова Совсем. может он в итоге чего-то и добьется, но уж точно не вершин Аршавина.

18:38

MIKE-BEST

Люди просто забыли , память человеческая короткая , какие шедевры на поле творил Андрей... Коротко , что вспомнил , гол Марселю , Байеру , Шведам , Голландцам , ну и покер Ливеру....

18:20

MIKE-BEST

Головину ещё пахать пахать и пахать , чтобы приблизиться к Аршавину...

18:17

Thomas_Boy_

Аршавин - лучший игрок европейского суперклуба "Кайрат". А Головин играет в какой-то цске. Как их можно сравнивать вообще? А чипсы ваш Головин рекламировал? Ну то-то же...

18:15

BoRussia

что они там курили ? присоединяюсь к посту ниже

17:57

bor_bor

Ну, до Аршавина ой как далеко Головину.

17:49

Монте-Кристо(Мститель) .

Не похоже. Головин не пижон, не ленивый дегенерат. По крайней мере пока. Старается парень, рвет и мечет. Вообще сравнение с Аршавиным на фоне событий, начиная с 2010 года, считаю оскорблением в отношении Головина.

17:35

баламошка

magtix А в Арсенале, уважаемый баламошка, он не только на скамье сидел.///////////Ах да, простите, всего лишь в половине матчей лавку полировал в бестрофейном Арсенале. Находясь, например, в тени такого великого форварда как Никлас Бендтнер, которому сейчас 29 лет и играет он в несокрушимом Русенборге)

17:03

magtix

Разные игроки по функционалу. Аршавин умнее, изысканее. Головин жёстче, с ударом, моторный. Но пока - по заслугам - Саше до Андрея далеко. А в Арсенале, уважаемый баламошка, он не только на скамье сидел.

16:56

баламошка

голос из Санкт-Петербурга По желанию разгонять атаки - да. Но техника совсем другая. Всё таки, Аршавин - уникум, особенный и неповторимый!////////////На лавке в бестрофейном Арсенале он неповторимо сидел, и ещё пешком по полю в каждом втором матче неповторимо ходил.

16:35

Chingizid

На нашем безрыбье и рак - рыба.

16:19

mrleff

надо было 10 ставить, 8 - мало по такой игре, ИМХО

16:03

голос из Санкт-Петербурга

По желанию разгонять атаки - да. Но техника совсем другая. Всё таки, Аршавин - уникум, особенный и неповторимый!

15:40

Разбанен досрочно

это был стеб. а вы повелись.

15:38