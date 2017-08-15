В швейцарских СМИ Головина считают новой звездой российского футбола

Полузащитник ЦСКА Александр Головин был назван швейцарскими СМИ главной звездой российского футбола. Материал о хавбеке, а также о других игроках армейцев был опубликован в газете La Matin в преддверии 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз".
Статья вышла с заголовком "Александр Головин – новая звезда российского футбола". Отмечается, что россиянин "обладает высокой скоростью и потрясающей техникой. По стилю игры сравним с Андреем Аршавиным. В матче против "Янг Бойз" от 21-летнего футболиста будет исходить главная опасность".
Любопытно, что, описывая игру Головина в матче 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:1), швейцарцы ссылаются на "СЭ", отмечая, что по версии нашего издания футболист получил оценку 8,0.
Напомним, что игра "Янг Бойз" – ЦСКА состоится сегодня, 15 августа, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
kaduly
Я думаю они фамилию Головин не разу не слышали,думаю и после матча не запомнят
21:22
Тропическая гемангиома Мовсисяна
головин не аршавин ко ко ко))) игроки разного уровня ко ко ко))) то чувство, когда в комментариях бомжи с хрюшками чуть ли не в десна долбятся)))
19:29
ЗлобныйЖиртрест
А я сравнил Швейцарию со Швецией
19:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
что-то часто стали сравнивать всяких непонятных выскочек с Андреем. глупая затея авансировать. пускай достигнет хотя бы десятой части и тогда можно говорить о том, что он чем-то отдаленно напоминает кого-то. но в любом случае Андрей уникум, а остальные просто пытаются быть похожими. и если говорить о Головине, то по игре он ничем не похож на Шаву. от слова Совсем. может он в итоге чего-то и добьется, но уж точно не вершин Аршавина.
18:38
MIKE-BEST
Люди просто забыли , память человеческая короткая , какие шедевры на поле творил Андрей... Коротко , что вспомнил , гол Марселю , Байеру , Шведам , Голландцам , ну и покер Ливеру....
18:20
MIKE-BEST
Головину ещё пахать пахать и пахать , чтобы приблизиться к Аршавину...
18:17
Thomas_Boy_
Аршавин - лучший игрок европейского суперклуба "Кайрат". А Головин играет в какой-то цске. Как их можно сравнивать вообще? А чипсы ваш Головин рекламировал? Ну то-то же...
18:15
BoRussia
что они там курили ? присоединяюсь к посту ниже
17:57
bor_bor
Ну, до Аршавина ой как далеко Головину.
17:49
Монте-Кристо(Мститель) .
Не похоже. Головин не пижон, не ленивый дегенерат. По крайней мере пока. Старается парень, рвет и мечет. Вообще сравнение с Аршавиным на фоне событий, начиная с 2010 года, считаю оскорблением в отношении Головина.
17:35
баламошка
magtix А в Арсенале, уважаемый баламошка, он не только на скамье сидел.///////////Ах да, простите, всего лишь в половине матчей лавку полировал в бестрофейном Арсенале. Находясь, например, в тени такого великого форварда как Никлас Бендтнер, которому сейчас 29 лет и играет он в несокрушимом Русенборге)
17:03
magtix
Разные игроки по функционалу. Аршавин умнее, изысканее. Головин жёстче, с ударом, моторный. Но пока - по заслугам - Саше до Андрея далеко. А в Арсенале, уважаемый баламошка, он не только на скамье сидел.
16:56
баламошка
голос из Санкт-Петербурга По желанию разгонять атаки - да. Но техника совсем другая. Всё таки, Аршавин - уникум, особенный и неповторимый!////////////На лавке в бестрофейном Арсенале он неповторимо сидел, и ещё пешком по полю в каждом втором матче неповторимо ходил.
16:35
Chingizid
На нашем безрыбье и рак - рыба.
16:19
mrleff
надо было 10 ставить, 8 - мало по такой игре, ИМХО
16:03
голос из Санкт-Петербурга
По желанию разгонять атаки - да. Но техника совсем другая. Всё таки, Аршавин - уникум, особенный и неповторимый!
15:40
Разбанен досрочно
это был стеб. а вы повелись.
15:38