Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» (3:2).

— Конечно, я счастлив, — приводит слова Каштру Football.ua. — Прежде всего, за свою команду. В день вылета мы остались без двух игроков, которые были заявлены на игру. Так мы жили каждый день, реагируя на то, что преподносит нам пандемия. У «Шахтера» нет резервного состава, и первого тоже нет... У нас есть список игроков, которые работают каждый день с амбицией и самоотдачей ради появления в составе.

Хочу сказать следующее: сегодня, как и всегда происходит в «Шахтере», нет имен, которые выходят играть. Есть команда. Мы сегодня одержали победу только благодаря сплоченности. Не то, что кто-то был лучше, кто-то хуже — мы просто очень хорошо выполнили задачу на игру.