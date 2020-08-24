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В сети появилась петиция с требованием не отменять вручение «Золотого мяча"-2020

17:40
&quot;Золотой мяч&quot; и основные претенденты на него. Фото Bleacher Report
&quot;Золотой мяч&quot; и основные претенденты на него. Фото Bleacher Report

На сайте Change.org появилась петиция с требованием не отменять вручение «Золотого мяча» по итогам 2020 года. Создал ее популярный портал Bleacher Report. Ранее журнал France Football принял решение не проводить голосование за лучшего игрока года в связи с особыми обстоятельствами. В 2020 году из-за пандемии коронавируса некоторые турниры не были доиграны, а часть, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, прошла в сокращенном формате.

«Золотой мяч» вручается ежегодно с 1956 года.

Петиция на данный момент собрала уже более 100 тысяч подписей.

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