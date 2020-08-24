В сети появилась петиция с требованием не отменять вручение «Золотого мяча"-2020

На сайте Change.org появилась петиция с требованием не отменять вручение «Золотого мяча» по итогам 2020 года. Создал ее популярный портал Bleacher Report. Ранее журнал France Football принял решение не проводить голосование за лучшего игрока года в связи с особыми обстоятельствами. В 2020 году из-за пандемии коронавируса некоторые турниры не были доиграны, а часть, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы, прошла в сокращенном формате.

«Золотой мяч» вручается ежегодно с 1956 года.

Петиция на данный момент собрала уже более 100 тысяч подписей.