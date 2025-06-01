Пресс-служба сборной России — о победе Сафонова в Лиге чемпионов: «Наш слоняра»

Пресс-служба сборной России отреагировала на победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0).

В соцсетях национальной команды выложили фотографию вратаря парижан и сборной России Матвея Сафонова с кубком Лиги чемпионов.

«Наш слоняра», — подписано фото Сафонова с кубком.

Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. До него это делали Игорь Добровольский («Марсель», сезон-1992/93), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, сезон-1996/97), Дмитрий Аленичев («Порту», сезон-2003/04) и Денис Черышев («Реал», сезон-2015/16).

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.