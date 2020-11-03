Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как может повлиять матч Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1) на выступление команды в Тинькофф РПЛ.

— Заработанное очко добавит эмоций в РПЛ?

— Обязательно. Не знаю, как еще ответить на этот вопрос. Для меня чемпионат России очень важен. График такой тяжелый, которого никогда не было раньше. Но не надо об этом много говорить, надо в воскресенье выйти с теми же эмоциями, что в Лиге чемпионов. У нас был момент, когда шесть матчей подряд не пропускали, поднялись наверх таблицы. Была дисциплина и желание. Это рецепт успеха. (Константин Алексеев)