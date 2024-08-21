В ролике УЕФА о новом формате жеребьевки Лиги чемпионов был замечен российский флаг

В видео УЕФА о новом формате жеребьевки Лиги чемпионов попал российский флаг.

21 августа УЕФА опубликовал ролик с объяснением нового формата жеребьевки Лиги чемпионов с помощью компьютера. В одном из фрагментов видео во время генерации одной из случайных команд появляется российский флаг.

Жеребьевка первой Лиги чемпионов в новом формате состоится 29 августа в Монако. В новом розыгрыше впервые сыграют 36 команд, которые будут выступать в единой турнирной таблице вместо традиционного группового турнира.

Российские команды отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.