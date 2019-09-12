В Риме нашли виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА

Римская прокуратура по итогам расследования нашла виновных в инциденте, в результате которого пострадали десятки фанатов ЦСКА, информирует lastampa.it

23 октября 2018 года перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ромы» обрушился эскалатор. На нем находились 24 болельщика армейского клуба, получившие травмы различной степени тяжести.

Четыре человека признаны ответственными за этот инцидент. Это сотрудники муниципальной транспортной компании Atac и римского метро. Им предъявлены обвинения в мошенничестве с государственными закупками и причинении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами.

По итогам расследования стали известны причины обрушения эскалаторы на станции «Репубблика», ремонт которой занял восемь месяцев. Кроме того, также стало понятны причины поломки эскалатора на соседней станции «Барберини», которая до сих пор остается закрытой.