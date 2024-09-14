Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:04

В РФС считают неадекватным отказ киевского «Динамо» от рукопожатий с «Партизаном»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что отказ футболистов киевского «Динамо» от рукопожатий с игроками белградского «Партизана» перед матчем квалификации Лиги чемпионов является неадекватным поведением.

«Цензурных слов сложно найти. Мне кажется, что это неадекватно», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В июле главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, что игроки отказались от рукопожатий и других символических мероприятий с футболистами «Партизана» из-за участия клуба из Белграда в товарищеском турнире в Москве. «Партизан» уступил «Динамо» по сумме двух встреч, игроки «Динамо» перед началом первого матча не стали жать руки футболистам «Партизана», отбивая им вместо этого кулак.

Летом «Партизан» принимал участие в Братском кубке в Москве, в котором также играли белградский ОФК, московские ЦСКА и «Динамо».

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
ФК Динамо (Киев)
ФК Партизан
Максим Митрофанов
Читайте также
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости