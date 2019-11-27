В последнем туре «Зенит» должен набрать не меньше очков, чем «Лион»
«Зенит» обыграл «Лион» в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Расклады на выход сине-бело-голубых в плей-офф.
Группа G
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Лейпциг
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6-4
|
9
|
2. Зенит
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-6
|
7
|
3. Лион
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-6
|
7
|
4. Бенфика
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-9
|
3
«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:
— обыграет «Бенфику» в последнем туре;
— сыграет вничью с «Бенфикой», а «Лион» не победит «Лейпциг»;
— «Лион» в последнем туре проиграет «Лейпцигу», а «Бенфика» не победит в одном из двух оставшихся матчей. При таком раскладе может сложиться ситуация, в которой три команды будут иметь в своем активе по семь очков, но «Зенит» будет выше по дополнительным показателям (личным встречам). (Денис Аль-Юсифи)
Таблица личных встреч
|
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Зенит
|
2
|
1
|
1
|
7
|
2. Бенфика
|
2
|
0
|
2
|
6
|
3. Лион
|
1
|
1
|
2
|
4
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр