В последнем туре «Зенит» должен набрать не меньше очков, чем «Лион»

«Зенит» обыграл «Лион» в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Расклады на выход сине-бело-голубых в плей-офф.

Группа G

И В Н П М О 1. Лейпциг 4 3 0 1 6-4 9 2. Зенит 5 2 1 2 7-6 7 3. Лион 5 2 1 2 7-6 7 4. Бенфика 4 1 0 3 5-9 3

«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:

— обыграет «Бенфику» в последнем туре;

— сыграет вничью с «Бенфикой», а «Лион» не победит «Лейпциг»;

— «Лион» в последнем туре проиграет «Лейпцигу», а «Бенфика» не победит в одном из двух оставшихся матчей. При таком раскладе может сложиться ситуация, в которой три команды будут иметь в своем активе по семь очков, но «Зенит» будет выше по дополнительным показателям (личным встречам). (Денис Аль-Юсифи)

Таблица личных встреч

В Н П О 1. Зенит 2 1 1 7 2. Бенфика 2 0 2 6 3. Лион 1 1 2 4

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