Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

В последнем туре «Зенит» должен набрать не меньше очков, чем «Лион»

27 ноября 2019, 22:55
27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лион» — 2:0. Питерцы добыли перевес над гостями по личным встречам. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лион» — 2:0. Питерцы добыли перевес над гостями по личным встречам. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» обыграл «Лион» в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Расклады на выход сине-бело-голубых в плей-офф.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Лейпциг

4

3

0

1

6-4

9

2. Зенит

5

2

1

2

7-6

7

3. Лион

5

2

1

2

7-6

7

4. Бенфика

4

1

0

3

5-9

3

«Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:

— обыграет «Бенфику» в последнем туре;

— сыграет вничью с «Бенфикой», а «Лион» не победит «Лейпциг»;

— «Лион» в последнем туре проиграет «Лейпцигу», а «Бенфика» не победит в одном из двух оставшихся матчей. При таком раскладе может сложиться ситуация, в которой три команды будут иметь в своем активе по семь очков, но «Зенит» будет выше по дополнительным показателям (личным встречам). (Денис Аль-Юсифи)

Таблица личных встреч

В

Н

П

О

1. Зенит

2

1

1

7

2. Бенфика

2

0

2

6

3. Лион

1

1

2

4
Зенит — Лион

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 14743
Все опросы
Выйдет ли «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир