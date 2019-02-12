В парижском метро обнаружена расистская, антисемитская и гомофобная надпись, посвященная Мбаппе

В парижском метро обнаружена оскорбительная надпись, посвященная нападающему "ПСЖ" Кильяну Мбаппе. Небольшое граффити содержит в себе гомофобное, антисемитское и расистское высказывание.

Полиция уже заявила, что расследует инцидент и постарается выявить авторов надписи.

Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году.

Сегодня "ПСЖ" проведет выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени