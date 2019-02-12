В парижском метро обнаружена расистская, антисемитская и гомофобная надпись, посвященная Мбаппе

В парижском метро обнаружена оскорбительная надпись, посвященная нападающему "ПСЖ" Кильяну Мбаппе. Небольшое граффити содержит в себе гомофобное, антисемитское и расистское высказывание.
Полиция уже заявила, что расследует инцидент и постарается выявить авторов надписи.
Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году.
" M' Bappé : enculé de nègre enjuivé ", tagué aujourd'hui dans le RER C, ou quand l'#homophobie, le #racisme et l'#antisémitisme s'affichent désormais de manière complètement décomplexée ! @DILCRAH #TousUnisContreLaHaine pic.twitter.com/mPflihfR0S– Yohann Roszéwitch (@YRoszewitch) 12 февраля 2019 г.
Сегодня "ПСЖ" проведет выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени