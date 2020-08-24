В Париже прошли массовые беспорядки после поражения «ПСЖ» от «Баварии»

В ночь с 23 на 24 августа в Париже футбольные болельщики устроили массовые беспорядки после поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Фанаты вышли на улицу, где ломали автомобили, разбивали витрины магазинов и участвовали в столкновениях с полицией. Во французских СМИ сообщают о сотне задержанных.

Единственный гол в матче забил полузащитник Кингсли Коман. Парижане впервые в своей истории вышли в финал ЛЧ.