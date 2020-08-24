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В Париже прошли массовые беспорядки после поражения «ПСЖ» от «Баварии»

09:40
Столкновения с полицией в Париже после финала Лиги чемпионов. Фото Reuters
Столкновения с полицией в Париже после финала Лиги чемпионов. Фото Reuters
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В ночь с 23 на 24 августа в Париже футбольные болельщики устроили массовые беспорядки после поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

Фанаты вышли на улицу, где ломали автомобили, разбивали витрины магазинов и участвовали в столкновениях с полицией. Во французских СМИ сообщают о сотне задержанных.

Единственный гол в матче забил полузащитник Кингсли Коман. Парижане впервые в своей истории вышли в финал ЛЧ.

ПСЖ — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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