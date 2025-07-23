В «Пафосе» недовольны решением украинского арбитра Балакина не удалять игрока «Маккаби»

В кипрском клубе «Пафос» остались недовольны работой главного арбитра матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Маккаби» (1:1) Николая Балакина.

По информации One.co.il, генеральный директор «Пафоса» остался недоволен решением украинского рефери не наказывать нападающего израильской команды Уэсли Патати второй желтой карточкой за симуляцию во втором тайме.

В кипрской команде убеждены, что причина решению Балакина — российское происхождение владельца кипрского клуба Романа Дубова.

Ответная игра состоится 30 июля. Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с победителем пары «Хамрун» — «Динамо» (Киев). Первый матч украинская команда выиграла со счетом 3:0.

Эли Швидлер