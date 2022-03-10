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Сегодня, 15:52

В окружении Доннаруммы опровергли информацию о ссоре вратаря с Неймаром

Виктория Кравченко

В окружении голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы опровергли информацию о том, что после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) футболист поссорился с форвардом команды Неймаром.

«Окружение Джиджио Доннаруммы отрицает, что между вратарем и Неймаром произошла ссора после матча «Реал Мадрид» — «ПСЖ», — написал в Twitter журналист Жульен Мейнар.

Сообщалось, что игроки спорили, обсуждая пропущенные голы. Неймар упрекал Доннарумму за первый пропущенный мяч, итальянец заявил, что бразилец неудачно сыграл в моменте со вторым голом.

В ночь с 9 на 10 марта «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.

Джанлуиджи Доннарумма
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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