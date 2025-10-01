В Okko прокомментировали проблемы с доступом к сервису во время матча «Барселона» — «ПСЖ» и других игр ЛЧ
Онлайн-платформа Okko Sport сделала заявление о проблемах с доступом к сервису во время матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«У некоторых пользователей могут возникать проблемы с доступом к Okko. Наша техническая команда взаимодействует с провайдерами для установления причин», — говорится в сообщении в Telegram-канале Okko Sport.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «ПСЖ» и других игр второго тура общего этапа Лиги чемпионов.
Источник: Okko Sport
