1 октября, 23:21

В Okko прокомментировали проблемы с доступом к сервису во время матча «Барселона» — «ПСЖ» и других игр ЛЧ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Онлайн-платформа Okko Sport сделала заявление о проблемах с доступом к сервису во время матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«У некоторых пользователей могут возникать проблемы с доступом к Okko. Наша техническая команда взаимодействует с провайдерами для установления причин», — говорится в сообщении в Telegram-канале Okko Sport.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «ПСЖ» и других игр второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;, &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;, &laquo;Боруссия&nbsp;&mdash; Атлетик&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 1&nbsp;октября 2025.«Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити», «Боруссия» — «Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Источник: Okko Sport
