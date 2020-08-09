Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда готовилась две недели к этой встрече. В четвертьфинале каталонцы встретятся с «Баварией».

— Мы две недели готовились к этому матчу. Знали, что с «Наполи» будет непросто после того, что мы увидели в первом матче, — цитирует пресс-служба УЕФА Суареса. — В одном матче с «Баварией» возможно все. Они среди претендентов на победу в турнире, но и мы тоже.