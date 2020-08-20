Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

— В начале нам немного повезло, но затем мы показали свой класс, — приводит слова Нойера Sky Sports. — Мы старались задавить «Лион» прессингом, постоянно создавать моменты. Потрясающий удар Гнабри подоспел в очень подходящий момент.