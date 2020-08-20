«В начале «Баварии» немного повезло, но затем мы показали свой класс». Нойер — о победе над «Лионом»
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).
— В начале нам немного повезло, но затем мы показали свой класс, — приводит слова Нойера Sky Sports. — Мы старались задавить «Лион» прессингом, постоянно создавать моменты. Потрясающий удар Гнабри подоспел в очень подходящий момент.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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