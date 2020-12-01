В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Севилья» — «Челси» видеопомощник арбитра (ВАР) будет работать удаленно, информирует пресс-служба УЕФА. Это произойдет впервые в истории турнира.

Видеоассистенты будут располагаться в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Обычно они работают на территории стадиона, где проходит встреча.

В Ньоне матч будут контролировать Тьягу Лопеш и Луиш Бранко. Видеоассистенты (Паоло Валери и Чиро Карбоне) будут и на стадионе, но в качестве запасного варианта.