В Мадриде поймали мошенников, которые в форме стюардов хотели украсть билеты на финал ЛЧ

Испанская полиция поймала организованную группу людей, которая выдавала себя за стюардов и пыталась украсть билеты на финал Лиги чемпионов, информирует ВВС.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли поддельные манишки стюардов и поддельные устройства для технической проверки билетов, а также поддельные аккредитации на матч.

УЕФА полагает, что целью группы было украсть билеты. Также организация призывает болельщиков не показывать билеты лицам или группам лиц, которые могут носить поддельную форму стюардов и подойти к ним на пути к стадиону за пределами официальных зон контроля.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр