В «Локомотиве» рассказали о кредите доверия к Николичу после вылета из еврокубков

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков назвал цели клуба на оставшийся сезон и оценил работу главного тренера команды Марко Николича.

— Наша цель предельно ясна — будем готовиться к каждой последующей игре в РПЛ, чтобы по итогам сезона попасть в еврокубки, — сказал Мещеряков в комментарии «СЭ». — Что касается Николича, то выступление в еврокубках никак не подкосило кредит доверия к нему, наоборот, Марко показал, что он высококвалифицированный тренер. Даже в этих тяжелейших условиях он не искал оправданий для себя, а работал. Искал выход из сложившейся ситуации. Уверен, в команде такое ценится. Это по-мужски.

Точно вижу, что наша стратегия на развитие собственной молодежи работает. И до этого она тоже работала, у нас играет много своих воспитанников. Вчера на поле выходили те, кто уже давно тренируется с основной командой, и для них игра в Лиге чемпионов дополнительный гигантский опыт. Безусловно, мы продолжим воплощать в жизнь нашу стратегию. Она дает результат сейчас и продолжит давать его в будущем.

(Сергей Федоров)

«Локомотив» занял последнее, четвертое место в группе A с 3 очками. Команда трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.