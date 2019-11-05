В «Локомотиве» не жалеют о том, что играют матчи Лиги чемпионов в Черкизове

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и нападающий команды Эдер прокомментировали ситуацию с проведением домашних матчей группового турнира Лиги чемпионов на домашней арене в Черкизове, а не в «Лужниках», как год назад делал ЦСКА.

— Сейчас, когда все ясно, не жалеете, что все-таки отказались играть в «Лужниках» в этой Лиге чемпионов? — вопрос Семину на пресс-конференции.

— Это еще вопрос большой, сколько бы людей там собралось, — ответил тренер. — Мы в первую очередь должны танцевать от наших футболистов, где им удобнее играть. А им удобнее играть дома. Все-таки в «Лужниках» мы тоже были бы гостями. Мы попали в такую рубку, с такими командами в группе, пусть наши болельщики прочувствуют все это на нашем, родном стадионе. Они любят наш стадион, любят Черкизово, и здесь мы будем ощущать лучше поддержку, где бы то ни было.

— Мне намного приятнее играть здесь, потому что Черкизово — наш дом. Мы привыкли к полю, к стадиону. И это не только мое мнение, но и всех игроков «Локомотива». Завтра будет большой праздник, мы постараемся порадовать наших болельщиков, — добавил Эдер. (Александр Рогулев)