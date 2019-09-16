В Лионе «Зенит» поддержат около 300 фанатов

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита», на вторничном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» на гостевом секторе будет присутствовать примерно 300 болельщиков сине-бело-голубых.

Отметим, что всю квоту фанаты невского клуба не выкупили. Она составляет несколько больше пяти тысяч билетов.

Встреча «Лион» — «Зенит» пройдет 17 сентября, начало — в 20.55 (мск). (Гоша Чернов)

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