В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности группового турнира

Установлен рекорд результативности группового турнира Лиги чемпионов. Во всех 96 матчах было забито 308 голов.

Самой результативной командой стала «Бавария», которая одержала 6 побед в 6 играх и отличилась 24 раза. Наименьший вклад внес «Галатасарай», который за шесть игр смог забить лишь один мяч.

В турнире принимали участие два российских клуба: «Локомотив» (4 гола) и «Зенит» (7).