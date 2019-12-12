В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности группового турнира
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Установлен рекорд результативности группового турнира Лиги чемпионов. Во всех 96 матчах было забито 308 голов.
Самой результативной командой стала «Бавария», которая одержала 6 побед в 6 играх и отличилась 24 раза. Наименьший вклад внес «Галатасарай», который за шесть игр смог забить лишь один мяч.
В турнире принимали участие два российских клуба: «Локомотив» (4 гола) и «Зенит» (7).
? НОВЫЙ РЕКОРД ГРУППОВОГО ЭТАПА! 3?0?8? ГОЛОВ! ??#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/a7tbR3Anl9— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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