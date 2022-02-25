В Кремле отреагировали на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов в Париж

В Кремле прокомментировали решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

«Жаль, конечно, что принято такое решение, — приводит слова Пескова РИА «Новости». — Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято».

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года.

Новым местом проведения финального матча стал стадион «Стад де Франс» в Париже.