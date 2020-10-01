Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Команда сыграет в группе Е с «Челси», «Севильей» и «Ренном».

«Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники — высочайшего европейского уровня, — цитирует тренера официальный сайт «Краснодара». — «Челси» — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции. Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат».