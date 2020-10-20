«В какой-то момент карьеры уже и не думал, что сыграю в Лиге чемпионов». Капитан «Ренна» — перед матчем с «Краснодаром»
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Капитан «Ренна» Дамьен Да Силва гордится, что его клуб впервые сыграет в Лиге чемпионов. В первом туре красно-черные встретятся с «Краснодаром».
— Для нас и болельщиков очень важно открыть для себя этот турнир, — цитирует L'Equipe Да Силва. — Мы понимаем, насколько нам повезло, что мы сможем сыграть в таком соревновании, и насколько важен этот матч. В Лиге чемпионов нам придется добиваться лучших результатов. Мы полны желания, полны амбиций.
В какой-то момент я уже и не думал о том, что сыграю в Лиге чемпионов, это большая гордость в моей карьере. Мне не терпится, но с другой стороны, не оказываю на себя отрицательного давления. Для меня это бонус, но не финиш.
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