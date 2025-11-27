В Италии уничтожили конкурента Сафонова за матч с «Тоттенхэмом»

Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье получил унизительно низкие оценки от ведущих спортивных изданий Италии после победы над «Тоттенхэмом» (5:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Пока парижане забивали, их последний рубеж обороны вызывал сплошные вопросы.

Встреча в Париже стала настоящим триллером с восемью голами, и итальянские обозреватели сравняли с землей Шевалье. Ведущие СМИ выставили ему крайне низкие баллы: La Gazzetta dello Sport — 4,0; Tuttosport — 5,0; Corriere dello Sport — 5.5.

При этом российский вратарь Матвей Сафонов, конкурент Шевалье за место в основном составе, весь матч провел в запасе.

Грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия, отыгравший 79 минут, заработал 6,5; 6,0 и 6,0 соответственно.

Следующую встречу в Лиге чемпионов «ПСЖ» проведет 10 декабря в гостях с «Атлетиком».