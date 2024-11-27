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В Италии уничтожают Сафонова и Луиса Энрике

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Во вторник, 26 ноября, «ПСЖ» потерпел поражение в Мюнхене (0:1) от «Баварии» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Российский голкипер Матвей Сафонов провел в составе парижан весь матч, получив низкие оценки от трех итальянских спортивных СМИ, ни одно из которых не включило его накануне в предполагаемый стартовый состав.

Corriere dello Sport — 4,5. Заголовок к материалу об игре звучит так: «ПСЖ» поскользнулся на Сафонове». Автор отмечает, что помимо результативной ошибки Матвей «выглядел неуверенным в себе и когда мяч находился у него в ногах, и при атаках соперника».
Издание поставило нашему легионеру самый низкий балл среди всех вратарей игрового дня ЛЧ, хотя среди них есть те, кто пропустил по 3, 5 и даже 6 мячей. Худшим же в «ПСЖ» признан Усман Дембеле, который получил 4,0 за красную карточку. Оценка главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике- 4,5. Ему досталось в том числе и за то, что не поставил в состав Доннарумму.

Tuttosport — 4,5. Заголовок: «Бавария» благодарит Луиса Энрике и Сафонова». Автор винит тренера в ошибочном выборе вратаря, а самого Матвея в том, что он «словил бабочку» в голевом эпизоде, а в целом слабо проявил себя в игре ногами. Луис Энрике и удаленный Дембеле также получили по 4,5. И в этот случае оценка Сафонова оказалась самой низкой среди всех голкиперов игрового дня.

La Gazzetta dello Sport — 5,0. Такая же оценка у главного тренера Луиса Энрике, который «не угадал с вратарем». Самый низкий балл в команде у Дембеле — 4,5.
После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов у «ПСЖ» всего 4 очка. Пока команда не попадает в плей-офф. Следующий матч в ЛЧ парижане проведут 10 декабря в гостях с «Зальцбургом».

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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