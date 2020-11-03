В Италии проверят возможные нарушения «Лацио» ковид-протокола. Три игрока римлян не полетели на игру с «Зенитом»

Итальянская футбольная федерация проверит информацию о возможных нарушениях протокола ковид-безопасности футболистами «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport. Прокурор федерации Джузеппе Чине начал расследование и в ближайшее время запросит необходимые материалы.

Ранее стало известно, что три игрока римлян — основной вратарь Томас Стракоша, ведущий хавбек Лукас Лейва и лучший бомбардир Чиро Иммобиле — не полетят в Санкт-Петербург на матч Лиги чемпионов против «Зенита». Это может быть связано с тем, что у УЕФА более жесткий подход к результатам тестов на ковид, чем в серии A. При этом все трое попали в число запасных на игру с «Торино» (4:3) 1 ноября, а Иммобиле во втором тайме вышел на поле.