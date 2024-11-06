В Италии признали Головина одним из лучших в матче Лиги чемпионов с «Болоньей»

Во вторник, 5 ноября, «Монако» победил на выезде «Болонью» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Российский хавбек гостей Александр Головин провел на поле всю игру.

Итальянские спортивные СМИ признали нашего хавбека одним из лучших в составе клуба с Лазурного берега — все поставили ему хорошую оценку — 6,5.

Вот как издания прокомментировали выступление Головина.

La Gazzetta dello Sport: «Был активен в атаке, именно он классно исполнил штрафной, который эффектно парировал Скорупски. Много передвигался с высокой поднятой головой и пытался импровизировать. Именно русский стал автором рокового для «Болоньи» углового».

Corriere dello Sport: «Исполнил красивый штрафной и еще несколько раз проявил себя».

Tuttosport: «Проявил незаурядную технику. На 35-й минуте заставил серьезно поработать Скорупски классным ударом со штрафного. Исполнил угловой удар, который привел к решающему голу».

За «Болоньи» первый тайм отыграл бывший полузащитник «Динамо» Никола Моро, получивший желтую карточку за фол на Головине. La Gazzetta dello Sport признала хорвата худшим игроком матча — 5,0. Corriere dello Sport поставило 5,5, Tuttosport — 6,0.