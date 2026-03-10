В Италии проявляют осторожность перед матчем «Буде-Глимт» со «Спортингом»: «Не перехвалите Хайкина»

В среду, 11 марта «Буде-Глимт» примет лиссабонский «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Своим мнением об игре голкипера норвежцев Никиты Хайкина с «СЭ» поделился один из самых известных итальянских футбольных комментаторов — Массимо Каллегари из концерна Mediaset.

«С интересом слежу за тем, как в этом сезоне выступает «Буде-Глимт». Команда вызывает симпатию и заслуженно привлекла много внимания. Но при этом я бы не стал переоценивать ее дальнейшие перспективы. Да, две победы над «Интером» получились громкими, но я полагаю, что норвежцы прыгнули выше головы, а вот миланский клуб явно сыграл ниже своих возможностей. В паре «Буде-Глимт» — «Спортинг» считаю фаворитами португальцев.

Хайкин? Он надежно провел групповой этап и встречи с «Интером», у него отменная личная статистика в этой Лиге чемпионов. Но не перехваливайте его. Этот евросезон вся команда проводит на пределе возможностей: надо посмотреть, смогут ли скандинавы и дальше держать уровень — все месте и каждый в отдельности, в том числе и Хайкин. Я слышал, что голкипер может получить норвежский паспорт, а с ним и вызов на чемпионат мира. Однако не факт, что в этом случае Никита сможет сместить основного вратаря сборной, который выступает за «Севилью». Второй и третий играют в Англии и Германии, пусть и не в высших дивизионах. Хайкин оказался сейчас на виду, но это еще автоматически не говорит о том, что он сильнее тех голкиперов, которые сейчас вызываются в сборную Норвегии» — сказал Каллегари «СЭ».

Ответный матч между «Спортингом» и «Буде-Глимтом» состоится в Лиссабоне 17 марта.