В Италии поддержали вратаря «Буде-Глимт»: «Хайкин не виноват в голе «Спортинга»

Комментатор одного из каналов холдинга Sky Sport Italia, транслирующего ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Спортинг» — «Буде-Глимт», поддержал российского голкипера норвежской команды Никиту Хайкина после пропущенного гола в первом тайме.

На 34-й минуте встречи защитник лиссабонцев Гонсалу Инасиу отличился после подачи с углового.

«Хайкин не виноват в пропущенном голе. До и после него голкипер проявлял свое мастерство, а еще ему сопутствовала удача. Норвежская команда может рассчитывать на надежного вратаря, который имеет в этой Лиге чемпионов отменную личную статистику», — заявил в прямом эфире комментатор матча, который проходит в Лиссабоне.

После первого тайма «Спортинг» ведет со счетом 1:0. В первом матче «Буде-Глимт» победил со счетом 3:0.

Победитель пары «Спортинг» — «Буде-Глимт» встретится в 1/4 финала Лиги чемпионов с победителем пары «Байер» — «Арсенал».