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«Худяков принес удачу «Штурму». В Италии отреагировали на дебют голкипера в Лиге чемпионов

В Италии отреагировали на дебют Худякова в Лиге чемпионов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Австрийский «Штурм» одержал 27 ноября победу со счетом 1:0 над испанской «Жироной».

В этом поединке 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в стартовом составе «Штурма» впервые вышел российский голкипер Даниил Худяков.

Матч из Клагенфурта, где «Штурм» проводит домашние матчи ЛЧ, транслировался в прямом эфире одного из каналов итальянского концерна Sky Sport. Комментатор заострил в начале поединка внимание на дебюте Худякова в Лиге чемпионов, а после финального свистка отметил, что экс-игрок «Локомотива» принес «Штурму» удачу в виде первой победы в турнире.

La Gazzetta dello Sport поставила 20-летнему россиянину оценку 6.5. Corriere dello Sport и Tuttosport оценили его игру на 6.0.

Свой следующий поединок «Штурм», имеющий 3 очка, проведет в гостях против французского «Лилля» 11 декабря.

Даниил Худяков
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