В Италии низко оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 28 января, в Париже, «ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Всю встречу в составе хозяев провел российский голкипер Матвей Сафонов.

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все игры ЛЧ, критически оценили выступление нашего легионера: La Gazzettа dello Sport — 5,5; Tuttosport — 5,5; Corriere dello Sport — 5,0.

Грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 22-й минуте.

«ПСЖ» занял 11-е место и попал в стыковые встречи за право выхода в 1/8 финала турнира. Его соперником станет «Монако» или «Карабах». Жеребьевка стыков состоится 30 января в швейцарском Ньоне.