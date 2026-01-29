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29 января, 14:56

В Италии низко оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся в среду, 28 января, в Париже, «ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1). Всю встречу в составе хозяев провел российский голкипер Матвей Сафонов.

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все игры ЛЧ, критически оценили выступление нашего легионера: La Gazzettа dello Sport — 5,5; Tuttosport — 5,5; Corriere dello Sport — 5,0.

Грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 22-й минуте.

«ПСЖ» занял 11-е место и попал в стыковые встречи за право выхода в 1/8 финала турнира. Его соперником станет «Монако» или «Карабах». Жеребьевка стыков состоится 30 января в швейцарском Ньоне.

Вратарь &laquo;ПСЖ&raquo; Матвей Сафонов отбивает удар в&nbsp;матче против &laquo;Ньюкасла&raquo;.Сафонов вернулся, но не спас «ПСЖ». Ничья с «Ньюкаслом» выбила Париж из топ-8

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Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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