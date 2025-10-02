В Италии не впечатлены игрой конкурента Сафонова в Лиге чемпионов

В среду, 1 октября, «Барселона» на своем поле уступила «ПСЖ» (1:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Всю встречу в составе парижан провел французский голкипер Люка Шевалье. Его российский коллега по амплуа Матвей Сафонов был в заявке на игру.

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все матчи ЛЧ, в целом не очень высоко оценили действия Шевалье: Corriere dello Sport — 5,5; La Gazzetta dello Sport — 6,0; Tuttosport — 6,5.

Грузинский полузащитник французкого клуба Хвича Кварацхелия пропустил встречу из-за травмы.

Следующий матч в ЛЧ «ПСЖ» проведет 21 октября в гостях с «Байером».