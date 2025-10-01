Футбол
Сегодня, 22:59

В Италии не стали уничтожать Хайкина за два гола от «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 30 сентября, «Буде-Глимт» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Всю встречу в составе норвежцев провел 30-летний российский голкипер Никита Хайкин.

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все игры ЛЧ, оценили действия голкипера довольно сдержанно, но не унизительно: La Gazzetta dello Sport — 5,5, Corriere dello Sport — 6,0.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Буде-Глимт» проведет 22 октября в гостях с «Галатасараем».

