Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:20

В Италии не считают Худякова виновником поражения «Штурма» в Лиге чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Штурм» 11 декабря уступил в гостях «Лиллю» (2:3). Ворота австрийской команды защищал 20-летний россиянин Даниил Худяков. Несмотря на много пропущенных мячей, все три ведущих итальянских спортивных СМИ отметили, что вины голкипера в них нет.

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport оценили игру Худякова на 6,0 по десятибалльной школе.

После этого поражения «Штурм», имеющий в активе всего 3 очка, практически потерял шансы на выход в плей-офф. В оставшихся двух встречах общего этапа ЛЧ клуб сыграет на выезде с «Аталантой» (21 января) и дома с «Лейпцигом» (29 января).

Даниил Худяков
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Штурм
Читайте также
Арестован бизнесмен Туфан Садыгов
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Популярное видео
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Новый формат Лиги чемпионов — кошмар для «Сити», «ПСЖ» и всех системных команд. Среди грандов стабильно хорош лишь один клуб
Сака о дубле в матче с «Монако»: «Хаверц помешал моему хет-трику»
Диаш о поражении от «Ювентуса»: «Манчестер Сити» был недостаточно хорош»
Артета: «Арсенал» должен был убить интригу в матче с «Монако» еще в первом тайме»
Сака: «У «Арсенала» было много возможностей для того, чтобы спокойно завершать игру с «Монако»
Хюттер: «В матче с «Арсеналом» было слишком много подарков со стороны «Монако»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фердинанд — о неудачах «Манчестер Сити»: «Никогда не видел, чтобы команда Гвардиолы была так плоха»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости