В Италии назвали Хайкина лучшим в «Буде-Глимт» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 28 января в Мадриде, «Атлетико» уступил «Буде-Глимт» (1:2). Всю встречу в составе норвежского клуба провел российский голкипер Никита Хайкин.

Итальянская La Gazzettа dello Sport оценила его выступление баллом 7,0 — самым высоким среди футболистов гостей.

«Буде-Глимт» занял 23-е место и попал в стыковые матчи за право выхода в 1/8 финала. Его соперником станет «Реал» или «Интер». Жеребьевка стыков, которые пройдут во второй половине февраля, состоится 30 января в швейцарском Ньоне.