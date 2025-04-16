В Италии назвали Доннарумму спасителем «ПСЖ»

15 апреля «ПСЖ» проиграл в гостях 2:3 «Астон Вилле» в ответном матче четвертьфинала ЛЧ, однако за счет победы 3:1 в первом матче вышел в полуфинал.

Главным героем встречи ведущее спортивное СМИ Италии признало своего соотечественника, голкипера парижан Джанлуиджи Доннарумму — La Gazzetta dello Sport поставило ему высокую оценку 8,0 и назвало спасителем в заголовке. «Не виноват в пропущенных голах. Дважды спас команду после ударов Рэшфорда, выручил в эпизодах с Роджерсом, Тилемансом и Асенсио. Это было шоу экстра-класса в исполнении голкипера», — говорится в комментарии издания.

Грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, который также провел полный матч, получил скромный балл 6,0: «В отличие от первого матча в этот раз он выглядел не инопланетянином, а обычным игроком. В этой встрече ему пришлось жертвовать остротой в атаке ради помощи партнерам в обороне».

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов был в заявке на матч.

Бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери получил от La Gazzetta dello Sport оценку 7,0.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Реал».