В Италии хвалят Кварацхелию за матч Лиги чемпионов против «Аталанты»

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 17 сентября в Париже, «ПСЖ» разгромил «Аталанту» (4:0).

75 минут в составе хозяев на поле провел грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который забил один из голов.

Итальянские спортивные СМИ, освещающие все матчи Лиги чемпионов, поставили Кварацхелии высокие оценки.

La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Его участие в матче было под вопросом до последнего момента. Бывший игрок «Наполи» вышел в стартовом составе справа в атаке и гипнотизировал оборону соперника, как ему это удавалось в серии А. Сделал счет 2:0».

Tuttosport — 7,0: «Постоянно создавал опасность для итальянской обороны. Забил второй гол при попустительстве опекунов».

Corriere dello Sport — 7,5.

Весь матч в воротах «ПСЖ» провел голкипер Люка Шевалье, получивший от всех трех изданий оценку 6,0. Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе.

Следующую встречу в Лиге чемпионов «ПСЖ» проведет 1 октября в гостях с «Барселоной».