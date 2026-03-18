В Италии Хайкина признали лучшим в составе «Буде-Глимт» в матче со «Спортингом»

Во вторник, 17 марта, «Буде-Глимт» потерпел крупное поражение от «Спортинга» в Лиссабоне (0:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира. Всю встречу в составе норвежского клуба провел российский голкипер Никита Хайкин.

Несмотря на пять пропущенных мячей, итальянские спортивные СМИ признали его лучшим игроком в составе гостей.

La Gazzettа dello Sport выставила Хайкину очень высокий для такого случая балл — 7,5. При этом лишь один футболист из числа победителей получил оценку выше, чем пропустивший пять голов вратарь, — 8,0 оказалось у датчанина Мортена Юльманна.

Corriere dello Sport и Tuttosport поставили Хайкину по 6,5, и это в обоих случаях наивысший балл среди игроков «Буде-Глимт».