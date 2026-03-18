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18 марта, 15:17

В Италии Хайкина признали лучшим в составе «Буде-Глимт» в матче со «Спортингом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Во вторник, 17 марта, «Буде-Глимт» потерпел крупное поражение от «Спортинга» в Лиссабоне (0:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира. Всю встречу в составе норвежского клуба провел российский голкипер Никита Хайкин.

Несмотря на пять пропущенных мячей, итальянские спортивные СМИ признали его лучшим игроком в составе гостей.

La Gazzettа dello Sport выставила Хайкину очень высокий для такого случая балл — 7,5. При этом лишь один футболист из числа победителей получил оценку выше, чем пропустивший пять голов вратарь, — 8,0 оказалось у датчанина Мортена Юльманна.

Corriere dello Sport и Tuttosport поставили Хайкину по 6,5, и это в обоих случаях наивысший балл среди игроков «Буде-Глимт».

Футболисты &laquo;Спортинга&raquo; празднуют победу над &laquo;Буде-Глимт&raquo; и&nbsp;выход в&nbsp;четвертьфинал Лиги чемпионов.Чудовищный конец сказки «Буде-Глимт»: «Спортинг» отыгрался с 0:3 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Никита Хайкин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Спортинг (Лиссабон)
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