В Италии Доннарумму назвали монстром за матч Лиги чемпионов с «Арсеналом»

29 апреля «ПСЖ» обыграл в гостях «Арсенал» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Лучшим игроком в составе французского гранда итальянские спортивные СМИ признали своего соотечественника — голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Он получил высокие оценки: La Gazzetta dello Sport — 8,0; Corriere dello Sport — 8,0; Tuttosport — 7,5.

La Gazzetta dello Sport: «Еще одно шоу в его исполнении, пять раз выручил свою команду. В двух случаях показал себя настоящим монстром. Когда говорят, что для больших побед нужен супервратарь, то это как раз тот самый случай для «ПСЖ».

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу на Дембеле. La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport поставили полузащитнику «ПСЖ» оценку 7,0, Tuttosport — 6,0.

La Gazzetta dello Sport: «Стал большой проблемой для Тимбера, отдал искусный пас на Дембеле».

Ответный полуфинальный матч «ПСЖ» — «Арсенал» состоится 7 мая в Париже.