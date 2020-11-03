В Испании скептически относятся к шансам «Локомотива» в игре с «Атлетико»

Бывший защитник «Спартака» и «Барселоны» Серхио Родри в интервью «СЭ» поделился своим мнением о предстоящем матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико».

— Сложно оценивать шансы «Локомотива» в матче с таким серьезным соперником, — признался «СЭ» Родри. — Им будет сложно что-то противопоставить такой большой команде, как «Атлетико». Испанский клуб — настоящий эксперт в европейских соревнованиях. Состав «Атлетико» укомплектован футболистами высочайшего уровня. «Локомотиву» будет очень сложно. (Севастиан Терлецкий)