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В Испании скептически относятся к шансам «Локомотива» в игре с «Атлетико»

12:33
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Бывший защитник «Спартака» и «Барселоны» Серхио Родри в интервью «СЭ» поделился своим мнением о предстоящем матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико».

— Сложно оценивать шансы «Локомотива» в матче с таким серьезным соперником, — признался «СЭ» Родри. — Им будет сложно что-то противопоставить такой большой команде, как «Атлетико». Испанский клуб — настоящий эксперт в европейских соревнованиях. Состав «Атлетико» укомплектован футболистами высочайшего уровня. «Локомотиву» будет очень сложно. (Севастиан Терлецкий)

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