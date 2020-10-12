В Испании исключили возможность открытия стадионов для болельщиков на матчи Лиги чемпионов
08:23
Матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием испанских команд пройдут без болельщиков из-за запрета властей страны.
Правительство Испании обратилось в письме к главе УЕФА Александеру Чеферину, в котором сообщило, что исключает возможность открытия стадионов для широкой публики.
«Маловероятно, что наша позиция изменится в текущем году», — приводит отрывок послания Marca.
При этом ранее сам УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30 процентов от вместимости арен, хотя финальное решение из-за пандемии коронавируса остается за местными властями.
От Испании в Лиге чемпионов играют «Атлетико», который проведет матчи с «Локомотивом», «Реал», «Барселона» и «Севилья», которой предстоят игры с «Краснодаром».
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