В Госдуме считают, что отмена лимита на легионеров в российском футболе будет временной

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» рассказал о проблемах в российском футболе.

«Отмена лимита — это временная история! За счет покупки дорогих игроков , может, мы и что-то улучшим. Но клубный футбол будет в отрыве от национальной сборной. А с другой стороны конкуренция всегда повышает желание расти. Получается палка о двух концах. Если у нас будут одни легионеры, то будем болеть за пришлых футболистов. Я сомневаюсь, что это добавит популярности нашему футболу», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года. С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17».